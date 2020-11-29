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Киркоров подарил дочери дизайнерский браслет за полтора млн рублей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дочь короля российской эстрады получила подарок, который можно считать инвестицией в будущее.

Киркоров подарил дочери дизайнерский браслет за полтора млн рублей

Филипп Киркоров объяснил, что дочка мечтала встретить день рождения в кругу одноклассников. Планы нарушил карантин.

"Один из одноклассников Аллы-Виктории заболел COVID. Он практически не заметил, но тем не менее весь класс высадили на карантин", — объяснил Киркоров.

Чтобы поднять настроение ребёнка, Филипп Бедросович подарил девочке драгоценное украшение стоимостью полтора миллиона рублей.

Авторский браслет изготовила подруга Аллы Пугачёвой Алина Редель.

"Вот браслет от дизайнера Алины Редель. Она пока не очень понимает его ценность. Но потом вырастет и узнает, кто такая Алина", — объяснил Филипп Бедросович.

Девятый день рождения Аллы-Виктории встретят в узком семейном кругу.

Ранее Киркоров порадовал сына, подарив Мартину автомобиль марки Rolls-Royce за 30 миллионов рублей.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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