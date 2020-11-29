Дочь Алсу станет ведущей детского "Евровидения"

Карьера Микеллы в шоу-бизнесе стремительно развивается.

Девочка, которая сначала стала победительницей шоу "Голос. Дети", а потом лишилась своего титула после скандала, всё чаще стала появляться на экранах. Желание покорять мир шоу-бизнеса у Алсу и её дочки Микеллы Абрамова нисколько не убавилось.

Девочка удостоилась чести объявлять участников "Детское Евровидение-2020". Она будет рассказывать о баллах, которые будет ставить Россия претендентам на победу.

У Микеллы уже есть опыт ведения подобных мероприятий. Она вела церемонию "ТЭФИ — KIDS". Кроме того, дочка певицы Алсу ведёт одну из передач на детском канале "Карусель".