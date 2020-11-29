Карьера Микеллы в шоу-бизнесе стремительно развивается.
Девочка, которая сначала стала победительницей шоу "Голос. Дети", а потом лишилась своего титула после скандала, всё чаще стала появляться на экранах. Желание покорять мир шоу-бизнеса у Алсу и её дочки Микеллы Абрамова нисколько не убавилось.
Девочка удостоилась чести объявлять участников "Детское Евровидение-2020". Она будет рассказывать о баллах, которые будет ставить Россия претендентам на победу.
У Микеллы уже есть опыт ведения подобных мероприятий. Она вела церемонию "ТЭФИ — KIDS". Кроме того, дочка певицы Алсу ведёт одну из передач на детском канале "Карусель".
"Мне очень приятно быть ребенком-глашатаем от России. Мы вместе с Хрюшей ведем рубрику "Муз-ток" в программе "С добрым утром, малыши!", и нам будет комфортно в кадре. Соня участвовала в нашей телепередаче, и мы с ней знакомы, общались во время конкурса "Детская Новая волна"", — сказала Микелла.
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