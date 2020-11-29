Ведущая шоу "Голос. Дети" поразмышляла на тему детей в шоу-бизнесе.
По мнению актрисы, шоу-бизнес слишком жесток для того, чтобы дети боролись в нём за "место под солнцем".
Агата объяснила, что в её функции входит только объявлять выступления, а также общаться с детьми за кулисами.
Муцениеце уверена, что прежде чем подвергать ребёнка испытаниям "медными трубами", нужно учитывать настроение и желание ребёнка.
Большинство детей, с которыми общалась Агата на проекте, сильно желали достичь успеха в вокальном конкурсе.
Публика к детям артистов относится предвзято. Их оценивают гораздо строже. Общественность до сих пор злословит по поводу ситуации с дочерью Алсу.
"Как мама двоих детей, считаю, что надо отталкиваться от желания ребёнка, принимая решение, отдавать ли его в такое шоу. Все дети на проекте, с которыми я общалась, этого искренне хотели.
Конечно, многие родители стремятся доказать всему миру, что их ребёнок гениальный, и ради этого готовы пойти на многое. Но скажут ли им потом спасибо?" — рассказала Муцениеце в интервью изданию "7 дней".
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