Муцениеце предостерегла тех, кто считает своего ребёнка гением

Ведущая шоу "Голос. Дети" поразмышляла на тему детей в шоу-бизнесе.

По мнению актрисы, шоу-бизнес слишком жесток для того, чтобы дети боролись в нём за "место под солнцем".

Агата объяснила, что в её функции входит только объявлять выступления, а также общаться с детьми за кулисами.

Муцениеце уверена, что прежде чем подвергать ребёнка испытаниям "медными трубами", нужно учитывать настроение и желание ребёнка.

Большинство детей, с которыми общалась Агата на проекте, сильно желали достичь успеха в вокальном конкурсе.

Публика к детям артистов относится предвзято. Их оценивают гораздо строже. Общественность до сих пор злословит по поводу ситуации с дочерью Алсу.