Миро рассказала, почему дочери Алсу не позавидуешь

Блогер Лена Миро удивилась тому, что дочь Алсу Микелла Абрамова будет представлять Россию на детском "Евровидении" в Польше.

По её мнению, такой выбор "опечалил" жителей страны, поскольку теперь каждое шоу с участием девушки будет "вызывать вопросы".

"Кто делал выбор? Им не хватило скандала на "Голосе?" — интересуется Миро.

Блогер призвала не завидовать Абрамовой, поскольку после скандала на музыкальном конкурсе её накрыла "волна хейта".