Блогер Лена Миро удивилась тому, что дочь Алсу Микелла Абрамова будет представлять Россию на детском "Евровидении" в Польше.
По её мнению, такой выбор "опечалил" жителей страны, поскольку теперь каждое шоу с участием девушки будет "вызывать вопросы".
"Кто делал выбор? Им не хватило скандала на "Голосе?" — интересуется Миро.
Блогер призвала не завидовать Абрамовой, поскольку после скандала на музыкальном конкурсе её накрыла "волна хейта".
Арман Бошян рассказал, что происходит в Армении после потери Карабаха, почему ни оппозиционеры и ни хозяева Пашиняна не хотят устранять его в данный момент. Что он должен сделать ещё?