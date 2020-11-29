Ольга Бузова отменила встречу с больным Моисеевым

Певец, которого поразил инсульт, очень рассчитывал на то, чтобы лично пообщаться с Бузовой по поводу их совместного творчества.

По словам концертного директора Сергея Гороха, Борис Михайлович очень расстроился по поводу того, что Бузова не выкроила для него времени.

Он разрешил поющей ведущей петь свой главный хит "Голубая луна", мечтая, что скоро присоседится к Трубачу и Бузовой, которые уже выступили на ТВ с данной композицией.

Бузова сослалась на занятость и не приехала в назначенное время к больному певцу.

Моисеев задумался над тем, чтобы выступить со своим хитом уже не дуэтом с Трубачом, а в составе трио (к ним присоединилась Ольга Бузова) на "голубом огоньке".