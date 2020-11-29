Телеведущий Дмитрий Шепелев выразил недоумение в ситуации, когда именитые звёзды, показывающие роскошный образ жизни в социальных сетях, жалуются на безденежье.
Шепелев рассказал, что во время карантина ему тоже "пришлось нелегко".
"Демонстрировать свой достаток — дурной тон. Мне, скажу я вам, не хватало спорта на карантине. Я набрал девять килограммов жира. Лучше в тот момент было меня не видеть. У меня прекрасная работа. Смешить детей, чем я сейчас занимаюсь, нелегко", — рассказал телеведущий.
Арман Бошян рассказал, что происходит в Армении после потери Карабаха, почему ни оппозиционеры и ни хозяева Пашиняна не хотят устранять его в данный момент. Что он должен сделать ещё?