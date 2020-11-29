Шепелев раскритиковал звёзд, жалующихся на безденежье

Телеведущий Дмитрий Шепелев выразил недоумение в ситуации, когда именитые звёзды, показывающие роскошный образ жизни в социальных сетях, жалуются на безденежье.

Шепелев рассказал, что во время карантина ему тоже "пришлось нелегко".