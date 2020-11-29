Охрана и еда из ресторана: как Прилучный лежит в больнице

Недавно актёр Павел Прилучный поступил в больницу с многочисленными травмами лица. Вскоре он перенёс сложную операцию и сейчас восстанавливается.

Оплата больничной палаты обходится актёру в 15 тысяч рублей ежедневно. Также артиста охраняют нанятые охранники, а питается Прилучный не больничной едой, а блюдами из элитных ресторанов Москвы.

Иногда еду ему привозит его возлюбленная Мирослава Карпович.