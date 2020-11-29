Недавно актёр Павел Прилучный поступил в больницу с многочисленными травмами лица. Вскоре он перенёс сложную операцию и сейчас восстанавливается.
Оплата больничной палаты обходится актёру в 15 тысяч рублей ежедневно. Также артиста охраняют нанятые охранники, а питается Прилучный не больничной едой, а блюдами из элитных ресторанов Москвы.
Иногда еду ему привозит его возлюбленная Мирослава Карпович.
Арман Бошян рассказал, что происходит в Армении после потери Карабаха, почему ни оппозиционеры и ни хозяева Пашиняна не хотят устранять его в данный момент. Что он должен сделать ещё?