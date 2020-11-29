Автору хита "Белая метелица" очень не понравилось то, что сказал про него Лавров.
Концертный директор Софии Ротару недавно дал интервью, в котором подробно рассказал о ситуации в российском шоу-бизнесе.
Представитель Софии Михайловны объяснил, что звёзды сейчас сидят без концертов.
Чтобы как-то стимулировать приглашения на выступления очень многие артисты, по словам Лаврова, снизили свои гонорары, выразив готовность выступать за сумму, которая почти в два раза меньше расценок прошлого года.
Лавров назвал конкретные имена звёзд, рассказывая о том, как они пытаются существовать в условиях "коронакризиса".
В числе прочих он назвал имя Вадима Казаченко. По мнению Лаврова, ему приходится особенно туго.
СМИ тут же подхватили эту информацию и начали распространять новости о том, что семья Казаченко бедствует и даже голодает.
Сам Вадим Казаченко не обрадовался таким новостям. Он недоволен тем, что Лавров спровоцировал подобные слухи, хотя сам Вадим Геннадиевич не жаловался на жизнь.
"Я не понимаю, зачем и для чего Сергей придумал всё это. Мы считаем, что Сергей поступил подло в контексте сегодняшней сложной ситуации с пандемией и ситуацией в концертной жизни артистов нашей страны. Теперь в десятках СМИ заголовки круче некуда: мол, мы вообще с голоду умираем! Мы ждём, что Сергей лично извинится и опровергнет свои слова через тех журналистов, которым он наговорил всю эту ерунду!" — объяснил Казаченко в своём микроблоге.
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