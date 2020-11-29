Казаченко возмущен тем, какие слухи распространяет о нём Лавров

Автору хита "Белая метелица" очень не понравилось то, что сказал про него Лавров.

Концертный директор Софии Ротару недавно дал интервью, в котором подробно рассказал о ситуации в российском шоу-бизнесе.

Представитель Софии Михайловны объяснил, что звёзды сейчас сидят без концертов.

Чтобы как-то стимулировать приглашения на выступления очень многие артисты, по словам Лаврова, снизили свои гонорары, выразив готовность выступать за сумму, которая почти в два раза меньше расценок прошлого года.

Лавров назвал конкретные имена звёзд, рассказывая о том, как они пытаются существовать в условиях "коронакризиса".

В числе прочих он назвал имя Вадима Казаченко. По мнению Лаврова, ему приходится особенно туго.

СМИ тут же подхватили эту информацию и начали распространять новости о том, что семья Казаченко бедствует и даже голодает.

Сам Вадим Казаченко не обрадовался таким новостям. Он недоволен тем, что Лавров спровоцировал подобные слухи, хотя сам Вадим Геннадиевич не жаловался на жизнь.