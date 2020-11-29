Скончался британский актёр Дэвид Проуз, известный по роли Дарта Вейдера в оригинальной трилогии "Звёздных войн".
Об этом сообщил его агент Томас Боуингтон.
"С глубоким сожалением и душераздирающей печалью для нас и миллионов фанатов по всему миру мы сообщаем о том, что наш клиент Дэвид Проуз ушёл из жизни в возрасте 85 лет", — написал представитель актёра в Twitter.
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