Скончался британский актёр Дэвид Проуз, известный по роли Дарта Вейдера в оригинальной трилогии "Звёздных войн".

Об этом сообщил его агент Томас Боуингтон.

"С глубоким сожалением и душераздирающей печалью для нас и миллионов фанатов по всему миру мы сообщаем о том, что наш клиент Дэвид Проуз ушёл из жизни в возрасте 85 лет", — написал представитель актёра в Twitter.