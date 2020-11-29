Билан опубликовал фото "романтик" с рыжеволосой "пацанкой"

Подписчики Димы Билана озадачены снимками певца, опубликованными в Instagram.

Исполнитель показал, как трогательно относится к своей спутнице. На одной из фото он запечатлён рядом с рыжеволосой спутницей. Он нежно зарылся носом в её волосы и томно закрыл глаза.

Фолловеры скоро определили, кто эта таинсвенная незнакомка.

Девушка, которой Билан уделил так много времени, оказалась звездой пятого сезона реалити-шоу "Пацанки" по имени Анастасия Петрова.

Он устроил "Золушке" незабываемый день. Сначала отвёз Анастасию к стилисту, потом в модный ресторан рэпера Моргенштерна.

"Много мыслей… мало слов… Это был особенный, неподдельно настоящий день, которых так не хватало! @npetrukha_, ты знаешь всё!" — написал победитель "Евровидения" и поставил сердечко.

Поклонницы Билана не были готовы к такому раскладу.

"Дима, ты как будто бы влюблен… Я же права?" — интересовались любопытные подписчицы.

Билан предпочёл оставить вопрос без ответа.