Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка досрочно поздравили россиян с Новым годом.
Представитель В. В. Путина немного опередил события, не скупясь на теплые пожелания россиянам.
"Чтобы всё у вас было хорошо, и всё вам доставляло удовольствие, чтобы у вас всё получалось. С наступающим Новым годом!" — сказал Песков РИА "Новости".
Он, однако, призвал граждан России не расслабляться, так как в этом году ещё нужно трудиться целый месяц.
К поздравлению присоединилась супруга пресс-секретаря президента Татьяна Навка.
"Желаю всем здоровья, конечно, в первую очередь, и очень сильно хочу, чтобы праздник пришёл в каждую семью, чтобы никакие невзгоды не огорчали нас в следующем году", — сказала Навка.
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