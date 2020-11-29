Песков и Навка поспешили проводить ненавистный 2020 год

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка досрочно поздравили россиян с Новым годом.

Представитель В. В. Путина немного опередил события, не скупясь на теплые пожелания россиянам.

"Чтобы всё у вас было хорошо, и всё вам доставляло удовольствие, чтобы у вас всё получалось. С наступающим Новым годом!" — сказал Песков РИА "Новости".

Он, однако, призвал граждан России не расслабляться, так как в этом году ещё нужно трудиться целый месяц.

К поздравлению присоединилась супруга пресс-секретаря президента Татьяна Навка.