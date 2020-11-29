"Умер на улице": Рыбин рассказал о смерти музыканта группы "Дюна"

Вчера Наталья Сенчукова в Instagram поделилась скорбной новостью.

Певица сообщила о смерти близкого соратника и друга Виктора Рыбина музыканта группы "Дюна" Андрее Апухтине.

Виктор Рыбин подробнее рассказал о своём собрате по творчеству, с которым они проработали с момента основания группы бок о бок более 30 лет.

"Мы из одного города. Нас вообще братьями называли, что мы похожи с ним немножко. Мы одного месяца и года рождения, августовские", — объясняет Рыбин в интервью радио "Говорит Москва".

Ровесник Рыбина, 58-летний клавишник, по словам солиста группы "Дюна", тяжело переживал отсутствие концертов, запрещённых из-за пандемии. У Апухтина, по словам Виктора Викторивича, были также проблемы с сердцем.

"Мы же привыкли своим творчеством делиться с людьми именно в реальном времени, то есть на концертах, в зале. Какая-то апатия присутствует. У Андрея более ярко выражена она, может быть, была", — делится горем музыкант.

Рыбин объяснил, что ждёт вердикта судмедэкспертов, которые должны определить причину смерти Андрея Апухтина.