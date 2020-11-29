Павел Прилучный помирился с Агатой Муцениеце

Недавно в СМИ просочилась информация, что после госпитализации Павел Прилучный первым делом позвонил бывшей жене Агате Муцениеце.

Напомним, актёра сильно избили в одном из ночных клубов Калининграда. В больницу он поступил с многочисленными травмами головы.

Прилучный понимал, что в скором времени в прессу попадёт информация о его состоянии, и решил сразу же успокоить экс-жену и детей.

Примечательно, что Мирославу Карпович он оповестил о своём положении уже после шумихи, которую вызвали СМИ.