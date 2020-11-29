Недавно в СМИ просочилась информация, что после госпитализации Павел Прилучный первым делом позвонил бывшей жене Агате Муцениеце.
Напомним, актёра сильно избили в одном из ночных клубов Калининграда. В больницу он поступил с многочисленными травмами головы.
Прилучный понимал, что в скором времени в прессу попадёт информация о его состоянии, и решил сразу же успокоить экс-жену и детей.
Примечательно, что Мирославу Карпович он оповестил о своём положении уже после шумихи, которую вызвали СМИ.
Жители России, получающие пенсию с 1 по 9 число, в декабре текущего года получат двойную выплату.