Светлана Светличная оставит свою квартиру соседям

Недавно известная актриса Светлана Светличная попала в больницу. В своих проблемах со здоровьем она обвиняет родственников, которые якобы хотят свести её в могилу, чтобы получить столичную квартиру артистки.

Из-за этого Светличная решилась завещать свою квартиру соседям, которых считает хорошими людьми.