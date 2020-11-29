Недавно известная актриса Светлана Светличная попала в больницу. В своих проблемах со здоровьем она обвиняет родственников, которые якобы хотят свести её в могилу, чтобы получить столичную квартиру артистки.
Из-за этого Светличная решилась завещать свою квартиру соседям, которых считает хорошими людьми.
"Я хочу подарить свою квартиру соседям. Я вижу, что они очень приличные люди и благодарные. Мои родные не такие. Внучка Маша неблагодарная, от неё я никогда не испытывала тепла. Поэтому решила: отдам свою квартиру в Ясенево хорошим людям, хорошей семье. Это мои соседи. Пускай потом меня с благодарностью вспоминают", — пояснила актриса.
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