Паспорт Собчак находится в полиции

Светская львица посеяла документ, удостоверяющий личность, в самолёте.

Ксения Собчак стала очень рассеянной.

Журналистка повела себя довольно беспечно и обронила документ в салоне самолёта Москва — Санкт-Петербург.

Паспорт Ксении Анатольевны обнаружили бортпроводники и передали документ полиции. Об инциденте сообщил Тelegram-канал "Mash на Мойке".

Журналисты портала URA. RU попытались дозвониться до ведущей, однако она не ответила на звонок. В пресс-службу "Аэрофлота" направили запрос с просьбой рассказать о произошедшем.

Собчак не впервые теряет важные вещи. Около пяти лет назад она лишилась сумочки, в которой находились её документы.