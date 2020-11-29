Светская львица посеяла документ, удостоверяющий личность, в самолёте.
Ксения Собчак стала очень рассеянной.
Журналистка повела себя довольно беспечно и обронила документ в салоне самолёта Москва — Санкт-Петербург.
Паспорт Ксении Анатольевны обнаружили бортпроводники и передали документ полиции. Об инциденте сообщил Тelegram-канал "Mash на Мойке".
Журналисты портала URA. RU попытались дозвониться до ведущей, однако она не ответила на звонок. В пресс-службу "Аэрофлота" направили запрос с просьбой рассказать о произошедшем.
Собчак не впервые теряет важные вещи. Около пяти лет назад она лишилась сумочки, в которой находились её документы.
Арман Бошян рассказал, что происходит в Армении после потери Карабаха, почему ни оппозиционеры и ни хозяева Пашиняна не хотят устранять его в данный момент. Что он должен сделать ещё?