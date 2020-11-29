Наташа Королёва сделала афролоконы и стала похожа на Тарзана

Классика жанра: личную драму певица решила преодолеть с помощью смены причёски.

На преображение русалку отечественной эстрады толкнули проблемы в личной жизни. Королёва советовала женщинам освежать чувства в семье через смену гардероба и поиск нового имиджа.

Привыкшие к образу роковой брюнетки подписчики певицы были поражены изменениям во внешности Королёвой. Исполнительница не только примерила на себя блонд, но и сделала на голове мелкие кудри.

Поклонники певицы отметили, что теперь Наташа стала поразительно похожа на своего супруга, который уже много лет не состригает свои длинные кудрявые волосы.

Фолловеры стали остроумно комментировать изменения во внешности певицы.