Мария Голубкина уверена, что у жены Ефремова есть повод для радости

Актриса неожиданно нашла много плюсов в том, что мужчину посадили за решётку.

Мария Голубкина развелась с Николаем Фоменко двенадцать лет назад.

Актриса состоит в отношениях с сыном Василия Ливанова — Борисом, который "отмотал" солидный тюремный срок за убийство.

По рассказам возлюбленного Голубкина знает, какого это отбывать срок в местах лишения свободы.

Несмотря на всю скорбность положения заключённого, актриса уверена, что Софья Кругликова, дожидающаяся супруга Михаила Ефремова из тюрьмы, должна видеть в этой ситуации и положительные моменты.

Она уверена, что тюрьма дисциплинирует мужчину.