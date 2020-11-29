Актриса неожиданно нашла много плюсов в том, что мужчину посадили за решётку.
Мария Голубкина развелась с Николаем Фоменко двенадцать лет назад.
Актриса состоит в отношениях с сыном Василия Ливанова — Борисом, который "отмотал" солидный тюремный срок за убийство.
По рассказам возлюбленного Голубкина знает, какого это отбывать срок в местах лишения свободы.
Несмотря на всю скорбность положения заключённого, актриса уверена, что Софья Кругликова, дожидающаяся супруга Михаила Ефремова из тюрьмы, должна видеть в этой ситуации и положительные моменты.
Она уверена, что тюрьма дисциплинирует мужчину.
"Когда муж в заключении, — это прекрасно. Я считаю, что это вообще здорово. Знаешь, где сидит, с кем сидит. Трезвый. Может, спортом занимается. Там матом не ругаются, кстати. Отучится выражаться. А главное — нет возможности встречаться с другими дамами", — объяснила артистка в программе "Ты не поверишь!" канала НТВ.
Жители России, получающие пенсию с 1 по 9 число, в декабре текущего года получат двойную выплату.