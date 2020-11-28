Любовь Успенская постоянно плачет из-за проблем с дочерью

Недавно стало известно, что Любовь Успенская уже не в состоянии самостоятельно справляться с эмоциональным напряжением.

Артистка вынужденно обратилась к психологу. Издание "Собеседник" сообщает, что пока специалист не смог помочь певице. На публике она ещё способна сдерживаться, а вот дома постоянно плачет из-за проблем с дочерью.

Напомним, Успенская продолжает полностью обеспечивать дочь Татьяну Плаксину, которая недавно перебралась в США.