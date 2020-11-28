Яна Рудковская доверила заботу о сыне своей маме

Продюсер, которая стала мамой с помощью суррогатного материнства, не имеет возможности уйти в декретный отпуск.

Бизнесвумен приходится много работать, разъезжая по стране и миру.

В программе "Вечерний Ургант", куда пришли Рудковская, Плющенко и их семилетний сын Александр, семья рассказала о том, как изменилась их жизнь после рождения ребёнка.

В передаче Яна поведала, что часть материнских забот за малышом Арсением взяла на себя её мама Светлана Николаевна, которой помогает няня.

Звёздные супруги также рассказали, как выбирали новорождённому сыну имя.

Они признались, что не хотели выдумывать для ребёнка экзотику. Рудковская желала, что мальчик носил русское имя. Рассматривался вариант Дмитрий, однако потом они остановили свой выбор на имени Арсений.