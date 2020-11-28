Сестра легендарного музыканта стала гостьей программы Бориса Корчевникова "Судьба человека".
Анита Цой уже примеряет на себя роль свекрови.
Певица понимает, что семейная жизнь сына с актрисой не сложится, поэтому предостерегает отпрыска от брака с представительницей шоу-бизнеса.
Недостатки артистки в качестве жены Анита видит в том, что поп-дивы вынуждены постоянно гастролировать и сниматься. Времени на мужа и детей у них остаётся крайне мало.
Анита Цой рассказала, что применила хитрость для того, чтобы муж позволил ей начать сценическую карьеру.
Женщина рассказала, как заработала на запись своего первого альбома. Она попросила у мужа деньги якобы на подарок родственникам из Южной Кореи, а сама закупила на эти средства товар и выгодно его реализовала.
Когда правда раскрылась, муж не стал ругать предприимчивую супругу, а потом и вовсе смирился с её артистическими планами.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.