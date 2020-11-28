Анита Цой не желает, чтобы её сын взял в жёны актрису

Сестра легендарного музыканта стала гостьей программы Бориса Корчевникова "Судьба человека".

Анита Цой уже примеряет на себя роль свекрови.

Певица понимает, что семейная жизнь сына с актрисой не сложится, поэтому предостерегает отпрыска от брака с представительницей шоу-бизнеса.

Недостатки артистки в качестве жены Анита видит в том, что поп-дивы вынуждены постоянно гастролировать и сниматься. Времени на мужа и детей у них остаётся крайне мало.

Анита Цой рассказала, что применила хитрость для того, чтобы муж позволил ей начать сценическую карьеру.

Женщина рассказала, как заработала на запись своего первого альбома. Она попросила у мужа деньги якобы на подарок родственникам из Южной Кореи, а сама закупила на эти средства товар и выгодно его реализовала.

Когда правда раскрылась, муж не стал ругать предприимчивую супругу, а потом и вовсе смирился с её артистическими планами.