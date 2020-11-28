После госпитализации актриса всерьёз задумалась над тем, чтобы оставить юридическое распоряжение относительно своей собственности.
Инсульт, к счастью, у Светланы Афанасьевны не подтвердился. Тем не менее звезда "Бриллиантовой руки" решает вопрос по поводу завещания.
Без каких-либо особых распоряжений с её стороны квартира Светличной должна была достаться родственникам — сыну и внучке.
Однако актриса как раз и не желает, чтобы им что-либо досталось. Её отношения с родными окончательно испортились, поэтому она ищет достойного претендента на свою жилплощадь.
Многие думали, что Светличная завещает квартиру своему другу — актёру Ивану Николаеву, — однако это не входит в планы актрисы.
Светлана Афанасьевна рассматривает в качестве кандидатов на её недвижимость соседей. Возможно, они растопили сердце актрисы, так как взяли на себя заботу о её коте Филе.
"Я хочу подарить свою квартиру соседям. Отдам свою квартиру в Ясенево хорошим людям, хорошей семье. Пускай меня потом вспоминают с благодарностью", — сказала актриса в беседе с журналистами газеты "Комсомольская правда".
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.