Светличная решила завещать квартиру соседям

После госпитализации актриса всерьёз задумалась над тем, чтобы оставить юридическое распоряжение относительно своей собственности.

Инсульт, к счастью, у Светланы Афанасьевны не подтвердился. Тем не менее звезда "Бриллиантовой руки" решает вопрос по поводу завещания.

Без каких-либо особых распоряжений с её стороны квартира Светличной должна была достаться родственникам — сыну и внучке.

Однако актриса как раз и не желает, чтобы им что-либо досталось. Её отношения с родными окончательно испортились, поэтому она ищет достойного претендента на свою жилплощадь.

Многие думали, что Светличная завещает квартиру своему другу — актёру Ивану Николаеву, — однако это не входит в планы актрисы.

Светлана Афанасьевна рассматривает в качестве кандидатов на её недвижимость соседей. Возможно, они растопили сердце актрисы, так как взяли на себя заботу о её коте Филе.