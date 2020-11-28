Лоза раскрыл "новогоднюю" монополию Киркорова и Баскова

Юрий Лоза объяснил, что его и других достойных артистов не зовут на новогодние "голубые огоньки".

По его словам, участие на подобных телевизионных шоу полностью захватила "монополия Киркорова и Баскова.

"У Киркорова и Баскова по сто эфиров новогодних. Неужели вы думаете, что они кому-то уступят свое место? Их же тогда на корпоративы меньше будут звать. Они не дадут никому туда пробиться. 90% остальных артистов с удовольствием бы заполнили эти эфиры. Но ведь тогда же все услышат, что не только Киркоров и Басков поют, а есть еще артисты с хорошими песнями", - утверждает певец.