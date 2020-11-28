Воля о разводе Гарика: "Харламов сопли на кулак наматывает"

Тема развода Харламова с Асмус — настоящая кладезь для шуток язвительных резидентов Comedy Club.

Примерный семьянин Павел Воля в каждое свое выступление вплетает шуточку про развод своего менее удачного в личной жизни коллеги.

В прошлом своём номере он объяснил, почему Гарик и Кристина развелись.

Воля винит в этом болезненное пристрастие Харламова к гаджетам. По версии комика, когда Кристина сказала Харламову, что будет сниматься в "Тексте", он только утвердительно кивнул, не отрываясь от своего телефона.

Теперь Павел Воля рассказал о состоянии Харламова, в котором он прибывает после развода с Асмус.

Поводом высказаться на эту тему стала реплика Анны Седаковой, которая сказал, что мужчины легче переносят личные драмы, чем женщины.

Воля с таким утверждением не согласился. Он привёл в пример своего несчастного коллегу по юмористическому цеху.