Тема развода Харламова с Асмус — настоящая кладезь для шуток язвительных резидентов Comedy Club.
Примерный семьянин Павел Воля в каждое свое выступление вплетает шуточку про развод своего менее удачного в личной жизни коллеги.
В прошлом своём номере он объяснил, почему Гарик и Кристина развелись.
Воля винит в этом болезненное пристрастие Харламова к гаджетам. По версии комика, когда Кристина сказала Харламову, что будет сниматься в "Тексте", он только утвердительно кивнул, не отрываясь от своего телефона.
Теперь Павел Воля рассказал о состоянии Харламова, в котором он прибывает после развода с Асмус.
Поводом высказаться на эту тему стала реплика Анны Седаковой, которая сказал, что мужчины легче переносят личные драмы, чем женщины.
Воля с таким утверждением не согласился. Он привёл в пример своего несчастного коллегу по юмористическому цеху.
"Приходим мы с мужиками в гримерную, а Харламов сопли на кулак наматывает. Харламов постоянно страдает", — сдал друга Павел Воля в очередном выпуске Comedy Club.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.