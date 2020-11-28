Композитор Илья Резник считает, что артисты, жалуясь на пандемию коронавируса и прося поддержки у государства, перегибают палку.

По его мнению, неуместно жаловаться на низкие доходы, когда население страны пребывает в жесточайшем кризисе.

"Плакаться им не стоит: нет причин для слёз. Все мы знаем, как ребята зарабатывали до пандемии, какие дома покупали, дворцы, машины, какие у них были гонорары на корпоративах. Стыдно плакаться, зная, как живёт народ, который получает небольшие деньги за свой колоссальный труд. У многих, я знаю, не хватает денег на еду. А что звёзды? Можно продать квартирку или особнячок на Лазурном берегу. Или в Москве. Или в Подмосковье, на Рублёвке. Недорого, со скидкой, и жить на эти деньги. Не надо жадничать и всё хапать, хапать, хапать", — пояснил Резник.