Рита Дакота стала жертвой информационного "слива"

Певица пожаловалась, что её домашний адрес стал достоянием общественности.

Сразу появились неадекватные личности, которые стали присылать ей сообщения с угрозами, ссылаясь на то, что знают, где она живёт.

Бывшая жена Влада Соколовского сказала, что знает, кто распространил её личную информацию в Сети. В этом злодеянии она подозревает свою соседку.

Дакота поделилась скриншотами комментариев, в которых ей угрожают.

"Кто конкретно опубликовал информацию о месте жительства Риты Дакоты в интернете, сейчас не имеет значения, так как на повестке дня вопрос в первоисточнике, то есть кто впервые распространил информацию посредством мессенджера третьим лицам. Будем разбираться", — объяснила юрист певицы Жанна Маргулис.

Ранее на слив своего номера телефона в Сеть пожаловалась Ольга Бузова.

Больше всего от виртуальных злоумышленников пострадал нападающий ФК "Зенит" Артём Дзюба.