У Ольги Бузовой отказала страховка на "Ледниковом периоде"

Ольга Бузова подвергла свою жизнь колоссальной опасности во время съёмок последнего выпуска шоу "Ледниковый период".

Она исполнила впечатляющий номер, паря над куполом на большой высоте. Артистка только наверху заметила, что страховка сползла в район ладони и отказала. Несмотря на опасность, Бузова продолжила выполнение номера.

Узнав об этом, Илья Авербух сначала раскритиковал певицу за её безответственность, однако потом похвалил за выдержку и профессионализм.