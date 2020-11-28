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Пугачёва помолодела, попарившись в бане

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Алле Борисовне приходится "держать марку", так как рядом молодой супруг.

Исполнительнице неплохо удаётся поддерживать себя в форме.

Пугачёва периодически удивляет подписчиков своей моложавостью и свежестью. Для 71-летней женщины это большое достижение так хорошо выглядеть.

В очередной раз Алла Борисовна восхитила поклонников своей красотой. Она предстала пред публикой сразу после бани.

Банные процедуры омолаживают организм, поэтому культовая певица поспешила запечатлеть результат своего преображения на фото.

Женщина сфотографировалась в обольстительном образе. Алла одета в махровый халат и банную шапочку.

"Всем, у кого сегодня банный день, С ЛЁГКИМ ПАРОМ #без маски", — написала Примадонна в своём Instagram-аккаунте под снимком.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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