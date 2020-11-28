Анастасию Костенко считают настоящей хищницей, потому что ей удалось увести супруга у такой роковой женщины, как Ольга Бузова.
Интернет-моралисты не устают повторять в адрес Костенко простую истину, что на чужом несчастье счастья не построишь.
Сама Анастасия не считает себя разрушительницей брака. Она счастлива с Дмитрией Тарасовым, вместе с которым воспитывает их общую дочь.
Хейтеры, которых Костенко считает главными мотиваторами, задают женщине провокационные вопросы.
В частности, подписчики интересуются, что она будет делать, если окажется на месте Бузовой.
Такой сценарий развития своей жизни Костенко рассматривать не стала, объяснив, что изменяют не всем.
Себя она причислила к тем редким женщинам, которым супруг хранит верность.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.