Новая жена Дмитрия Тарасова уверена, что мужчины изменяют не всем

Анастасию Костенко считают настоящей хищницей, потому что ей удалось увести супруга у такой роковой женщины, как Ольга Бузова.

Интернет-моралисты не устают повторять в адрес Костенко простую истину, что на чужом несчастье счастья не построишь.

Сама Анастасия не считает себя разрушительницей брака. Она счастлива с Дмитрией Тарасовым, вместе с которым воспитывает их общую дочь.

Хейтеры, которых Костенко считает главными мотиваторами, задают женщине провокационные вопросы.

В частности, подписчики интересуются, что она будет делать, если окажется на месте Бузовой.

Такой сценарий развития своей жизни Костенко рассматривать не стала, объяснив, что изменяют не всем.

Себя она причислила к тем редким женщинам, которым супруг хранит верность.



