Разлад в семье знаменитого стилиста продолжается.
В то время как Сергей Зверев-старший упорно хранит молчание, его приёмный сын делает всё, чтобы привлечь общественность к своей проблеме. Сын законодателя мод выяснил, что фактически оказался бомжом. Выяснилось, что звёздный отец выписал его из московской квартиры.
Супруга молодого человека отмечает, что у Зверева могут начаться существенные проблемы.
"У Серёжи сейчас старый паспорт, там ещё стоит прописка. Но скоро его нужно будет менять и могут возникнуть проблемы, потому что он нигде не зарегистрирован, — вздыхает Юлия. — В будущем мы даже хотим, чтобы Зверева-старшего лишили отцовских прав. Серёжа вообще хочет мою фамилию взять, чтобы с ним больше никогда не иметь никаких контактов", — объяснила жена Сергея Зверева-младшего в интервью с Sobesednik. ru.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.