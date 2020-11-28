Сын Сергея Зверева хочет избавиться от фамилии звёздного отца

Разлад в семье знаменитого стилиста продолжается.

В то время как Сергей Зверев-старший упорно хранит молчание, его приёмный сын делает всё, чтобы привлечь общественность к своей проблеме. Сын законодателя мод выяснил, что фактически оказался бомжом. Выяснилось, что звёздный отец выписал его из московской квартиры.

Супруга молодого человека отмечает, что у Зверева могут начаться существенные проблемы.