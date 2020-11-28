Никас Сафронов осудил тех, кто "попил крови" Джигарханяна

Знаменитый художник укорил тех, кто заставлял народного артиста нервничать.

Личная драма Армена Джигарханяна стала предметом телевизионного хайпа. Сафронов убеждён, что именно публичные дрязги подкосили здоровье выдающегося актёра современности.

Никас Степанович напомнил, как экс-супруга Джигарханяна ходила по самым скандальным ток-шоу, делая достоянием общественности личную жизнь Армена Борисовича.

Этого, по мнению живописца, актёр не смог вынести.

Сафронова также возмутило то, что Алёна Кравец, которая при жизни артиста плохо о нём отзывалась, теперь делает абсурдные заявления.

Певица уверила публику в том, что собирается родить ребёнка от покойного Джигарханяна, который якобы оставил свой биологический материал.

Сафронов видит в этих словах попытку пропиариться за счёт знаменитого актёра.