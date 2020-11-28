Народный артист РФ принял сторону простых людей, по которым больно ударил "коронакризис".
Поэт-песенник уверен, что выход всегда есть. Человеку, который профессионально общался со многими звёздами, хорошо известны доходы деятелей шоу-бизнеса до пандемии. Он знает, что успешные артисты имеют несколько объектов недвижимости, в том числе и за рубежом.
Резника сетования шоуменов не разжалобили. Он посоветовал звёздам пережить пандемию, распрощавшись с частью своих особняков и вилл.
"Все мы знаем, как ребята зарабатывали до пандемии, какие дома покупали, дворцы, машины, какие у них были гонорары на корпоративах. Стыдно плакаться, зная, как живет народ, который получает небольшие деньги за свой колоссальный труд. У многих, я знаю, не хватает денег на еду. А что звезды? Можно продать квартирку или особнячок на Лазурном берегу. Или в Москве. Или в Подмосковье, на Рублевке", — объяснил Илья Рахмиэлевич.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.