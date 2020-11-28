Илья Резник дал "обнищавшим" звёздам дельный совет

Народный артист РФ принял сторону простых людей, по которым больно ударил "коронакризис".

Поэт-песенник уверен, что выход всегда есть. Человеку, который профессионально общался со многими звёздами, хорошо известны доходы деятелей шоу-бизнеса до пандемии. Он знает, что успешные артисты имеют несколько объектов недвижимости, в том числе и за рубежом.

Резника сетования шоуменов не разжалобили. Он посоветовал звёздам пережить пандемию, распрощавшись с частью своих особняков и вилл.