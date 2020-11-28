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Илья Резник дал "обнищавшим" звёздам дельный совет

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народный артист РФ принял сторону простых людей, по которым больно ударил "коронакризис".

Илья Резник дал "обнищавшим" звёздам дельный совет

Поэт-песенник уверен, что выход всегда есть. Человеку, который профессионально общался со многими звёздами, хорошо известны доходы деятелей шоу-бизнеса до пандемии. Он знает, что успешные артисты имеют несколько объектов недвижимости, в том числе и за рубежом.

Резника сетования шоуменов не разжалобили. Он посоветовал звёздам пережить пандемию, распрощавшись с частью своих особняков и вилл.

"Все мы знаем, как ребята зарабатывали до пандемии, какие дома покупали, дворцы, машины, какие у них были гонорары на корпоративах. Стыдно плакаться, зная, как живет народ, который получает небольшие деньги за свой колоссальный труд. У многих, я знаю, не хватает денег на еду. А что звезды? Можно продать квартирку или особнячок на Лазурном берегу. Или в Москве. Или в Подмосковье, на Рублевке", — объяснил Илья Рахмиэлевич.

Автор: Елена Былкина
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