Бывший супруг Полины Гагариной заговорил о новом браке

Объектом обожания Дмитрия Исхакова стала американская актриса Дженнифер Лоуренс.

Фотограф не сильно надеялся на взаимность, поэтому обзавёлся картонным макетом обожаемой им актрисы.

Судьба бутафорской фигуры Лоуренс сложилась трагично. На неё "напал" тиктокер Даня Милохин: ни в чём не повинный картонный силуэт Лоуренс лишился головы.

Это очень расстроило Исхакова, несмотря на то, что Милохин извинился перед фотографом и возместил ему материальный ущерб от потери макета обворожительной женщины, Дмитрий скорбит.

"Моя бедная Джен. Женился бы на ней, не глядя. Моя любимая актриса", — написал фотограф в своём микроблоге.

Интернет-пользователи поиронизировали над пристрастием Исхакова к картонным женщинам, вспомнив его недавнее признание о том, что у него уже год не было близости с женщиной.