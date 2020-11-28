Телеведущая Ксения Собчак высказала своё возмущение из-за увеличения НДФЛ на 2% для тех, чей годовой доход составляет больше 5 миллионов рублей.
Она сомневается, что собранные деньги пойдут на лечение детей.
"Кажется, мы потихоньку начинаем получать новогодние подарки от государства. Новый год — новый налог. Деньги, по словам Путина, пойдут на лечение тяжелобольных детей. Мне кажется, некоторых из этих детей мы даже знаем", — написала Собчак в Instagram.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.