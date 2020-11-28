Собчак возмущена увеличением НДФЛ

Телеведущая Ксения Собчак высказала своё возмущение из-за увеличения НДФЛ на 2% для тех, чей годовой доход составляет больше 5 миллионов рублей.

Она сомневается, что собранные деньги пойдут на лечение детей.