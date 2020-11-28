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Крид и Ивлеева поменялись аккаунтами, чтобы троллить друг друга

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Подписчики певца и ведущей удивились тому, что происходит в аккаунтах их кумиров.

Крид и Ивлеева поменялись аккаунтами, чтобы троллить друг друга

Странички звёзд шоу-бизнеса в Instagram превратились в какую-то площадку для троллинга. На странице Крида стали появляться фотографии Ивлеевой, а на станице ведущей "Орла и решки" фигурирует имя Крида.

Поклонники не сразу поняли, что происходит, так как казалось, что знаменитости стали издеваться сами над собой.

Оказалось, что Егор Крид и Настя Ивлеева просто обменялись страничками в социальных сетях и стали вовсю хулиганить в чужих аккаунтах, не жалея друг друга.

Фанатам певца и ведущей стало интересно, чем продиктованы такие "нежные" отношения двух селебрити.

Выяснилось, что Крида и Ивлееву связывает давняя дружба. Настя рассказала, что была молоизвестным блогером, когда ей однажды написал сам Крид. Девушка не поверила, что общается с настоящим Кридом, поэтому несла всякую чушь.

Потом они всё же встретились и пообщались. Крид объяснил, что написал Насте, потому что она ему понравилась.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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