Подписчики певца и ведущей удивились тому, что происходит в аккаунтах их кумиров.
Странички звёзд шоу-бизнеса в Instagram превратились в какую-то площадку для троллинга. На странице Крида стали появляться фотографии Ивлеевой, а на станице ведущей "Орла и решки" фигурирует имя Крида.
Поклонники не сразу поняли, что происходит, так как казалось, что знаменитости стали издеваться сами над собой.
Оказалось, что Егор Крид и Настя Ивлеева просто обменялись страничками в социальных сетях и стали вовсю хулиганить в чужих аккаунтах, не жалея друг друга.
Фанатам певца и ведущей стало интересно, чем продиктованы такие "нежные" отношения двух селебрити.
Выяснилось, что Крида и Ивлееву связывает давняя дружба. Настя рассказала, что была молоизвестным блогером, когда ей однажды написал сам Крид. Девушка не поверила, что общается с настоящим Кридом, поэтому несла всякую чушь.
Потом они всё же встретились и пообщались. Крид объяснил, что написал Насте, потому что она ему понравилась.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.