Ефремову не понравилось одиночество в СИЗО

Сейчас Михаил Ефремов пребывает в плохом настроении из-за нахождения в одиночной камере.

Об этом сообщил адвокат артиста Роман Филиппов.

"Настроение у него сейчас не очень хорошее. Сейчас там карантин. Поэтому к нему не допускают на свидание никого, кроме адвокатов. Он находится (в камере) один. Он сказал, что ему хуже одному. Что одиноко и пообщаться не с кем", — пояснил он.

Также юрист рассказал, что Ефремов до сих пор надеется на смягчение приговора, поскольку считает его слишком жёстким.