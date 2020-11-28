Сейчас Михаил Ефремов пребывает в плохом настроении из-за нахождения в одиночной камере.
Об этом сообщил адвокат артиста Роман Филиппов.
"Настроение у него сейчас не очень хорошее. Сейчас там карантин. Поэтому к нему не допускают на свидание никого, кроме адвокатов. Он находится (в камере) один. Он сказал, что ему хуже одному. Что одиноко и пообщаться не с кем", — пояснил он.
Также юрист рассказал, что Ефремов до сих пор надеется на смягчение приговора, поскольку считает его слишком жёстким.
"Говорили об этом с Михаилом. Он все равно считает, что чрезмерно суровое наказание. Посмотрим. Может, время пройдет, и все как-то по-другому будут смотреть на вещи. И потерпевшие поменяют свое мнение", — отметил адвокат.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.