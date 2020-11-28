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Фокуснику Сергею Сафронову может грозить до 10 лет тюрьмы

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Недавно известный иллюзионист Сергей Сафронов попал в крупный скандал.

Фокуснику Сергею Сафронову может грозить до 10 лет тюрьмы

Экстрасенс Алёна Вердиш обвинила его в том, что он давал подсказки участникам проекта "Битва экстрасенсов" за денежное вознаграждение. Она утверждает, что передала ему 1,5 миллиона рублей, чтобы попасть в шоу.

Теперь Вердиш собирается подать в суд, чтобы вернуть свои деньги.

"Тут всё будет зависеть от того, как будут квалифицированы его действия. Если квалифицируют по более тяжкому составу, по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Но в любом случае окончательное решение будет принимать суд.

Сафронову придётся заплатить за пользование деньгами по 395 статье ГК РФ и, если возбудят уголовное дело, обязательно будет взыскание морального вреда. Сергей говорит, что обратился в суд, это его право. Мы же не манипулируем недостоверной информацией и каждое своё слово готовы подтвердить, поэтому перспектива иска Сафронова равна нулю", — сообщил адвокат экстрасенса Антон Герц.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Надежда Яковлева
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