Фокуснику Сергею Сафронову может грозить до 10 лет тюрьмы

Недавно известный иллюзионист Сергей Сафронов попал в крупный скандал.

Экстрасенс Алёна Вердиш обвинила его в том, что он давал подсказки участникам проекта "Битва экстрасенсов" за денежное вознаграждение. Она утверждает, что передала ему 1,5 миллиона рублей, чтобы попасть в шоу.

Теперь Вердиш собирается подать в суд, чтобы вернуть свои деньги.