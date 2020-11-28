Недавно у Яны Рудковской и Евгения Плющенко родился сын, которого они решили назвать Арсением.
Продюсер призналась, что очень долго размышляла над выбором имени для новорождённого.
"Потому что называем всех детей только русскими именами и очень долго думали, как. Уже все имена любимые были взяты", — объяснила выбор имени Рудковская.
По её словам, она с мужем рассматривала два варианта: Арсений и Дмитрий.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.