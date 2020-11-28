Рудковская объяснила выбор имени для новорождённого сына

Недавно у Яны Рудковской и Евгения Плющенко родился сын, которого они решили назвать Арсением.

Продюсер призналась, что очень долго размышляла над выбором имени для новорождённого.

"Потому что называем всех детей только русскими именами и очень долго думали, как. Уже все имена любимые были взяты", — объяснила выбор имени Рудковская.

По её словам, она с мужем рассматривала два варианта: Арсений и Дмитрий.