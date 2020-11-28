Участник седьмого сезона шоу "Голос" попал в кредитную ловушку.
Пётр Захаров, который стал известен благодаря телевизионному проекту, почувствовал, что крепко стоит на ногах.
Вокалист стал неплохо зарабатывать и решил обзавестись хорошей недвижимостью в Москве.
Рассчитывая на будущие гонорары, он взял ипотечный кредит на покупку квартиры стоимостью около 20 миллионов рублей.
В планы артиста вмешалась пандемия. Он резко лишился концертов, а с ними и заработка.
Певец успел сделать лишь пару взносов за кредит, после чего на страну обрушилась эпидемия коронавируса.
Захаров попытался объяснить в банке ситуацию, предоставив справку об отсутствии доходов.
Кредитную организацию данный довод не убедил. В банке певцу посоветовали занять деньги у знакомых.
Представители кредитной организации обратились в суд с требованием продать квартиру за 13 миллионов рублей.
Захаров пожаловался, что даже при таком раскладе останется должен банку ещё полтора миллиона рублей.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.