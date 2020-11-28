Победитель шоу "Голос" лишился квартиры из-за долгов по кредиту

Участник седьмого сезона шоу "Голос" попал в кредитную ловушку.

Пётр Захаров, который стал известен благодаря телевизионному проекту, почувствовал, что крепко стоит на ногах.

Вокалист стал неплохо зарабатывать и решил обзавестись хорошей недвижимостью в Москве.

Рассчитывая на будущие гонорары, он взял ипотечный кредит на покупку квартиры стоимостью около 20 миллионов рублей.

В планы артиста вмешалась пандемия. Он резко лишился концертов, а с ними и заработка.

Певец успел сделать лишь пару взносов за кредит, после чего на страну обрушилась эпидемия коронавируса.

Захаров попытался объяснить в банке ситуацию, предоставив справку об отсутствии доходов.

Кредитную организацию данный довод не убедил. В банке певцу посоветовали занять деньги у знакомых.

Представители кредитной организации обратились в суд с требованием продать квартиру за 13 миллионов рублей.

Захаров пожаловался, что даже при таком раскладе останется должен банку ещё полтора миллиона рублей.