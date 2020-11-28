Дава пояснил информацию о запрете Бузовой на беременность

Ольга Бузова и Давид Манукян в отношениях уже около года.

Последнее время парочка в своих интернет-вайнах всё чаще разыгрывает из себя родителей. Подобные шутки провоцируют слухи о беременности телезвезды. Сама Ольга Бузова не раз заявляла, что мечтает о детях.

Блогер объяснил, что хотел бы, чтобы Бузова родила ему ребёнка. При этом он понимает, что дети — это огромная ответственность. Данный шаг, по мнению Давы, необходимо хорошо обдумать.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в контракте Бузовой прописан пункт, запрещающий ей становиться матерью в ближайшем будущем.

Даву спросили, что он знает по этому поводу. Рэпера вопрос озадачил.

"Про детей я не в курсе. Вроде такого нет. Нет, точно нет. Я о таком первый раз слышу", — сказал Дава в "Вечернем шоу" с Аллой Довлатовой на "Русском радио".

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