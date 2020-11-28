Сергей Жорин намеками сообщил о свадьбе Петросяна

Адвокат, который помогал юмористу в бракоразводном процессе, загадал подписчикам шараду.

Сергей Жорин опубликовал в Instagram снимок с Евгением Петросяном.

Евгений Ваганович запечатлён в элегантном ретро-образе. Адвокат охарактеризовал артиста словами: "бодр, свеж и элегантен в любое время года".

Юрист решил поиграть с интернет-аудиторией в загадки.

"Самые внимательные подписчики — заметят одну деликатную деталь!!! Какую?", — спросил Жорин.

Подписчики смекнули, что разгадку следует искать на руке юмориста.

Самые дотошные фолловеры разглядели на безымянном пальце виртуоза эстрадного жанра кольцо, которое приняли за обручальное.

Дальше догадаться было несложно. Интернет-пользователи предположили, что Евгений Ваганович сочетался законным браком со своей возлюбленной Татьяной Брухуновой, которая родила ему сына Вагана.

В пользу данного предположения говорит и необыкновенный наряд Петросяна. Возможно Жорин присутствовал на церемонии бракосочетания своего работодателя.