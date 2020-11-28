Скончался участник группы "Дюна"

Один из музыкантов коллектива 90-х ушёл из жизни, не дожив до пенсии.

О смерти клавишника группы, которую возглавляет Виктор Рыбин, сообщила Наталья Сенчукова в своём Instagram-аккаунте.

Андрей Апухтин скончался в возрасте 58 лет. 30 лет музыкант посвятил творчеству в группе "Дюна"

"В группе Дюна, невосполнимая утрата. Сегодня ушёл из жизни замечательный человек и музыкант, Андрей Апухтин. Слов нет…", — написала в своём микроблоге супруга солиста группы "Дюна" Наталья Сенчукова.

Подписчики, которые подумали, что музыканта поразил коронавирус, получили ответ на свой вопрос. Сенчукова отвергла версию с ковидом.