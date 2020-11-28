Один из музыкантов коллектива 90-х ушёл из жизни, не дожив до пенсии.
О смерти клавишника группы, которую возглавляет Виктор Рыбин, сообщила Наталья Сенчукова в своём Instagram-аккаунте.
Андрей Апухтин скончался в возрасте 58 лет. 30 лет музыкант посвятил творчеству в группе "Дюна"
"В группе Дюна, невосполнимая утрата. Сегодня ушёл из жизни замечательный человек и музыкант, Андрей Апухтин. Слов нет…", — написала в своём микроблоге супруга солиста группы "Дюна" Наталья Сенчукова.
Подписчики, которые подумали, что музыканта поразил коронавирус, получили ответ на свой вопрос. Сенчукова отвергла версию с ковидом.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.