Мясников из "Уральский пельменей" спел про нищих звёзд

Юморист поиронизировал над жалобами популярных артистов.

Артистическая братия в период пандемии разделилась на два лагеря.

Одни всеми средствами пытаются привлечь внимание общественности к своим проблемам, вызванным запретом на проведение концертов и других массовых мероприятий, другие присоединяются к мнению народа, считая такие жалобы неуместными.

Участник шоу "Уральские пельмени" Вячеслав Мясников решил с помощью сатиры объяснить звёздам, что их положение вовсе не так плачевно, как им кажется.

Телевизионный бард сочинил забавную песню о финансовом крахе артистов первой величины.

"Помогите звёздам, все они грустят, скинемся давайте рублей по пятьдесят", — такие слова есть в песне, которую артист исполнил на своём Youtube-канале.

Сатира понравилась интернет-пользователям.

Мясников отлично выразил то, как народ воспринимает жалобы артистов, успевших сколотить солидные состояния ещё до пандемии.