Юморист поиронизировал над жалобами популярных артистов.
Артистическая братия в период пандемии разделилась на два лагеря.
Одни всеми средствами пытаются привлечь внимание общественности к своим проблемам, вызванным запретом на проведение концертов и других массовых мероприятий, другие присоединяются к мнению народа, считая такие жалобы неуместными.
Участник шоу "Уральские пельмени" Вячеслав Мясников решил с помощью сатиры объяснить звёздам, что их положение вовсе не так плачевно, как им кажется.
Телевизионный бард сочинил забавную песню о финансовом крахе артистов первой величины.
"Помогите звёздам, все они грустят, скинемся давайте рублей по пятьдесят", — такие слова есть в песне, которую артист исполнил на своём Youtube-канале.
Сатира понравилась интернет-пользователям.
Мясников отлично выразил то, как народ воспринимает жалобы артистов, успевших сколотить солидные состояния ещё до пандемии.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.