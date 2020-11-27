Шнуров написал новый стих о гитаристе Стаса Михайлова

Неутомимый стихотворец снова ответил в своём излюбленном сатирическом жанре.

Супруга Стаса Михайлова заставила извиниться тех, кто, по её мнению, незаслуженно обвинил исполнителя хита "Всё для тебя".

Гитарист Стаса Михайлова посмел упрекнуть своего работодателя в скупости. Жена певца не стерпела такого выпада и заставила извиниться зарвавшегося гитариста перед всенародно любимым исполнителем. Попросил прощения у Михайлова и Александр Скляр за то, что сочинил про певца оскорбительные стихи.

Сергей Шнуров, который тоже переложил на рифму конфликт Стаса Михайлова со своим гитаристом, не только не извинился, но и продолжил троллить певца.

Лидер группы "Ленинград" не поверил в то, что музыкант Михайлова добровольно принёс ему извинения. По мнению Шнурова, гитариста заставили "просить пощады", "чтоб ломали, но только оставили пальцы на гитаре играть".