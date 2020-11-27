Тимати предстал перед публикой в образе ловеласа в чёрном фраке.
В руках у Юнусова — красная роза, атрибут, за который будут бороться лучшие красавицы страны и мира. Свои заявки на участие в шоу прислали более 30 тысяч девушек.
Съёмки 8-го сезона шоу "Холостяк" проходят в Дубае. Из-за эпидемии коронавируса на площадке установили особые правила. Теперь все участники шоу в обязательном порядке сдают тесты на COVID-19.
Коранавирус обнаружили у ведущего, кандидатура которого была одобрена для участия в шоу, поэтому Дмитрия Кохно заменили на другого, имя которого пока не раскрывается.
Поклонники проекта гадают, сумеет ли Тимати побить рейтинги Егора Крида, который ранее принимал участие в шоу "Холостяк"
Валерий Коровин рассказал о новом украинском законопроекте, который фактически узаконивает геноцид. России снова придётся освобождать Украину от фашистов?