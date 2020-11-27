Дмитрий Певцов с юмором воспринял известия о своей смерти

Актёр поспешил успокоить поклонников.

Журналисты периодически "хоронят" Певцова в своих сенсационных сообщениях.

Звезда сериала "Бандитский Петербург" с юмором относится к подобного рода информационным "сливам".

Певцов вышел с подписчиками на связь, чтобы они могли лично убедиться в том, что он жив и здоров. В доказательство крепости своих физических сил актёр продемонстрировал силу мышц, однако признался, что сейчас находится не в лучшей форме для "сеансов бодибилдинга".

"Я не умер! Я жив. Я буду жить долго и счастливо. Храни нас всех Господь", — сказал артист с улыбкой.

57-летний актёр не обиделся на то, что его отправили в мир иной преждевременно. Такую поспешность он воспринял, как проявление интереса к его персоне.

Слухи о смерти артиста могли появиться после того, как СМИ сообщили, что артист приобрёл себе место на кладбище рядом со своим покойным сыном.