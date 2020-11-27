Ведущую "Часа суда" осудили на два года условно

История, в которую попала Дмитриева, могла бы послужить основой для сценария популярного шоу про судебную систему.

Телевизионному судье пришлось оказаться по другую сторону "баррикад". Причём, правосудие над той, которая сама вершила судьбы именем закона, совершилось уже не понарошку, а в реальности.

Елена Дмитриева является специалистом в области трудового права. Юрист по образованию выносил вердикты на ТВ-шоу, опираясь на реальное законодательство.

Женщину обвиняют в том, что она ввязалась в афёру, которую провернул над своим бывшим партером по бизнесу бизнесмен по фамилии Павлов.

Предприниматель обратился к Елене Дмитриевой с просьбой о помощи. Павлов объяснил, что его бывший соратник по фамилии Бобров задолжал ему 80 миллионов рублей. Чтобы взыскать с партнёра требуемую сумму, он обвинил его в угоне автомобиля. Бобров просил прекратить преследование, обещая вернуть деньги.

Преследуемый бизнесмен обратился за помощью в ФСБ. Сотрудники ведомства проконтролировали момент передачи денег.

Аферистов поймали с поличным. Дмитриеву и Павлова обвиняют в вымогательстве.

Телесудья получила два года условно, а её подельник — четыре года условно.