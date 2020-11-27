Цымбалюк-Романовская заявила, что знает страшную правду о Джигарханяне

Писатель Эдвард Радзинский и певица Наталья Ветлицкая в интервью "Комсомольской правде" объясняли, что обстоятельства смерти Армена Джигарханяна вызывали у них беспокойство.

Эти слова знакомых Армена Борисовича его экс-супруга восприняла, как подтверждение своей страшной догадки.

Виталина Цымбалюк-Романовская напомнила о том, что ни она, ни близкий друг Джигарханяна Радзинский не могли связаться с артистом по телефону. На просьбы передать трубку Армену Борисовичу его родственники всегда отвечали отказом.

"Кошмар. Даже Эдвард не сдержался. Надеюсь, вся правда выйдет на свет рано или поздно. Об этом обязательно начнут говорить", — так отреагировала на слова Радзинского Наталья Ветлицкая.

Виталина же заявила, что ей давно всё понятно. Пианистка уверена, что из актёра сделали "недееспособного человека, который никого не узнавал и был лишён возможности взаимодействовать с внешним миром.

Женщина намекнула на какую-то известную ей правду.