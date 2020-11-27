У Дрожжиной и Цивина нашли двадцать квартир

Пару, подозреваемую в мошенничестве, вывели на чистую воду в эфире Первого канала.

Супружескую чету, которая покусились на имущество вдовы народного артиста СССР Алексея Баталова, продолжают разоблачать.

В словах Дрожжиной находят немало выдумок. В частности актриса предпочитала рекомендоваться заслуженной артисткой России, однако такого звания у артистки, которая играла лишь эпизодические роли в кино, никогда не было. Местом своей работы она называла университет МВД, однако в учебном заведении такого сотрудника не знают.

В программе "Пусть говорят" стало известно, что вдова Алексея Баталова — не первая жертва предприимчивых супругов.

Один за другим в эфире Первого канала приходят люди, которые заявляют, что также пострадали от афёр Дрожжиной и Цивина.

Ранее актриса Светлана Светличная рассказывала, что Дрожжина пыталась с ней сдружиться. 80-летняя актриса, которая проживает одна в своей московской квартире, показалось супругам притягательным объектом для общения. Светлана Афанасьевна призналась, что почувствовала неладное и отвергла дружбу личностей, которые показались ей подозрительными.

Эксперты передачи задались вопросом, откуда у супругов два десятка квартир.