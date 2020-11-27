Звёзды шоу-бизнеса стремительно "дешевеют"

Сергей Лавров объяснил, кому из артистов сейчас приходится особенно туго.

Сергей Лавров рассказал, что в конкурентной борьбе за немногочисленные концерты отечественные звезды спешно снижают свои гонорары. Они готовы выступать за суммы, которые значительно ниже расценок 2019 года.

"Раньше Кристина Орбакайте, Валерия, Леонид Агутин и Анжелика Варум получали за выступления на частных праздниках в районе трех с половиной миллионов рублей. Из-за пандемии они сократили сумму вдвое. Да, теперь их можно пригласить за два миллиона рублей", — подтверждает Сергей Лавров.

Удешевление, однако, по мнению продюсера, не сильно помогает артистам. В условиях "коронакризиса" им никто не хочет платить.

"Страдают все: и Киркоров, и Орбакайте, и Аллегрова, и Басков", — сказал Лавров.

Яна Рудковская, однако, уверяет, что концертное расписание Билана выстроено плотно. Концертный директор Софии Михайловны, думает, что Рудковская так говорит из-за того, что стесняется сказать правду о том, что заказчиков просто нет.

"Я общался со многими звездами, они все в ужасе. И Иосиф Пригожин, и Вадим Казаченко с Ирой Аманти", — рассказал Лавров.

Что же касается всенародно любимой "хуторянки", она также находится не в лучшем положении.