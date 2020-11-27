Анна Заворотнюк похвасталась новой московской квартирой

Старшая дочь актрисы, которая сейчас живёт в загородном особняке матери, готовится обрести свой личный уютный уголок.

Сейчас девушка занята приятными хлопотами. Ремонт в московской квартире почти завершён. В жилом помещении установлен кухонный гарнитур, бытовая техника. Мебели в квартире, состоящей из гостиной, спальни, кухни и ванной комнаты, пока нет.

"Я переехала в квартиру, но здесь ещё ничего нет. Видимо, всё-таки придётся дождаться диванов и шкафов, и переехать после этого. Хотя мне уже очень хочется заселиться", — объяснила Анна.

Девушка сама придумывала то, как будет выглядеть интерьер её "гнёздышка". В оформлении она использовала светлые тона.

Звёздная мама Анны Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком мозга, по слухам, переживает ремиссию. Её старшая дочь, несмотря на то что переселилась в столицу, будет продолжать заботиться о родственниках.